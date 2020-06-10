ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь

ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Отмечается, что проект о введении данной процедуры направлен на обсуждение в Общественную палату.

«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймём, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь, или нет», — заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) генерал-майор полиции Александр Быков.

Он уточнил, что этот метод будет применятся на дорогах, на которых возможно пустить движение в одну полосу.

1 мая сообщалось, что ГИБДД в период майских праздников организует массовые проверки по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.