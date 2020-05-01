ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей

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ГИБДД в период майских праздников организует массовые проверки по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ведомстве.
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.

В конце февраля сообщалось, что около 15 тыс. автомобильных аварий с участием пьяных водителей произошло в России в 2019 году.

В результате таких ДТП погибли более 4 тыс. человек и ещё более 20 тыс. пострадали. 

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