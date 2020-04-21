Фактор коронавируса: в ГИБДД раскрыли показатели аварийности на дорогах в марте

В марте на российских дорогах произошло почти 9,7 тыс. серьёзных ДТП, в которых погибли 903 человека, свыше 12 тыс. получили ранения. Соответствующую статистику привели в ГИБДД. Таким образом, по сравнению с мартом прошлого года показатели улучшились. Эксперты объясняют это в том числе введением ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В то же время статистика по смертности за первый квартал 2020-го оказалась хуже, чем за аналогичный период 2019-го. По словам аналитиков, такое положение дел можно объяснить аномально тёплой зимой, из-за которой ситуация на дорогах нередко была неблагоприятной.

По данным ГИБДД в марте произошло почти 9,7 тысяч серьёзных ДТП, в которых 903 человека погибли и более 12,1 тысячи пострадали. Первые два показателя оказались лучше прошлогодних примерно на 8%, а число раненых по сравнению с прошлым мартом снизилось более, чем на 10%.

Среди отдельных показателей по итогам марта выделяется резкое снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей. И если количество самих аварий и пострадавших в них по сравнению с прошлым годом снизилось менее чем в полтора раза, то число погибших сократилось почти втрое — с 220 до 79 человек.

Несколько улучшилась ситуация и с детской смертностью в ДТП. В марте 2020 года на дорогах погибли 30 несовершеннолетних, что на 25% меньше, чем годом ранее. Число пострадавших детей сократилось более чем на 10%.

РИА Новости

© Виталий Аньков

Положительная динамика отмечается и по ряду других показателей.

Несмотря на неплохую мартовскую статистику, итоги первого квартала оказались для Госавтоинспекции неутешительными.

За три месяца в стране произошло 32,5 тыс. серьёзных ДТП, в которых погибли 3341 человека и почти 42 тыс. были ранены. И если количество самих аварий и пострадавших в них почти не изменилось, то рост числа погибших налицо: в январе — марте 2019 их было меньше на 252 человека.

Координатор сообщества «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов считает, что одной из причин снижения аварийности в марте 2020-го стали начавшиеся в конце минувшего месяца ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса.

«Они начались только под конец марта, а на полную заработали уже в апреле, поэтому по итогам этого месяца мы увидим рекордное снижение всех показателей. Если так можно выразиться, сотни людей, которые в обычной ситуации могли бы погибнуть или пострадать в ДТП, останутся невредимыми, так как будут сидеть дома. Но не стоит переоценивать эти цифры и впадать в эйфорию. Снижение будет вызвано не тем, что у нас что-то улучшилась вдруг в плане безопасности, а чисто техническими мерами. Естественно, когда количество машин на дорогах снизилось во много раз, также резко упадёт и смертность», — заявил он RT.

Комментируя ухудшение показателей смертности на дорогах в 2020 году, Шкуматов отметил, что они могли быть вызваны аномально тёплой зимой.

«Известно, что есть осенний и весенние пики аварийности, когда люди перестраиваются с одного сезона на другой и в этот период адаптации с нестабильной погодой число ДТП растёт. А у нас вся минувшая аномальная зима была, по сути, как раз таким межсезоньем. Когда 10 дней тепло и сухо, люди инстинктивно расслабляются и оказываются не готовы к резкой смене погоды», — добавил он.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Эксперт отметил, что в России огромное влияние на смертность на дорогах оказывают не столько административные меры, сколько качество автомобилей.

«20 лет назад у нас гибло в год по 30 тыс., хотя машин было намного меньше. Гибли, потому что ездили все на старых «Жигулях». Сейчас по Кавказу это тоже видно — аварий там не так уж много, но последствия зачастую очень тяжкие, так как иномарки там многим не по карману и люди погибают именно из-за того, что ездят на старых или просто небезопасных машинах. И здесь, кстати, у коронавируса ещё, наверное, будет такая «обратка», когда миллионы людей, потеряв работу или часть доходов, откажутся от приобретения нового, более безопасного автомобиля. Потому что аварийность — это производная от сложнокомпонентной формулы, где играет роль множество нюансов», — подытожил эксперт.

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Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса МВД России в конце марта внесло существенные изменения в работу подразделений Госавтоинспекции по всей стране. Чтобы избежать распространения инфекции, было принято решение минимизировать контакты с посетителями. Всем сотрудникам выдали маски, также была организована регулярная дезинфекция помещений.

Все спорные вопросы с автомобилистами, в том числе возникающие после ДТП, инспекторы стараются решить на месте происшествия. Также в ГИБДД рекомендовали сотрудникам в регионах не наказывать водителей за нарушение десятидневного срока, отведённого законом для регистрации автомобилей.

Кроме того, 18 апреля Владимир Путин подписал указ, согласно которому водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными. Аналогичные меры приняты и в отношении паспортов РФ.

Напомним, что в 2019 году в более чем 165 тыс. серьёзных дорожных авариях на дорогах страны погибли почти 17 тыс. человек, свыше 210 тыс. получили ранения.

Напомним, что в 2018 году правительство РФ утвердило стратегический план по снижению аварийности на дорогах, рассчитанный до 2024 года. В качестве целевого ориентира установлен показатель смертности в ДТП из расчёта 4 погибших на 100 тысяч населения в год. Согласно документу, целью обнародованных мер является «стремление к нулевой смертности» в 2030 году.