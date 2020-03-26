Минимизировать контакты: из-за коронавируса ГИБДД существенно меняет режим работы

ГИБДД России из-за угрозы распространения коронавируса объявила о переходе на особый режим работы во всех регионах. Чтобы избежать распространения инфекции, ведомство минимизирует контакты с посетителями в подразделениях Госавтоинспекции, выдаст сотрудникам маски и организует регулярную дезинфекцию своих помещений. Кроме того, все спорные вопросы с автомобилистами инспекторы будут стараться решить на месте происшествия, чтобы не вызывать их затем в отдел. Также в ГИБДД рекомендуют сотрудникам в регионах не наказывать водителей за нарушение десятидневного срока, отведённого законом для регистрации автомобилей.

Госавтоинспекция в условиях распространения коронавируса сообщила о переходе на особый режим работы. Соответствующие предписания уже разосланы во все регионы страны. При этом автомобилистов ждут как некоторые неудобства, так и определённые послабления.

«Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью», — говорится в сообщении ведомства.

Свидетельства о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будут выдавать только после предварительной записи по телефону.

Изменения коснутся и процедуры сдачи экзаменов на получение водительских прав.

«Во взаимодействии с автошколами будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы», — рассказали в Госавтоинспекции.

Ещё одним важным новшеством станет минимизации нахождения автомобилистов в служебных машинах ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС.

«Направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, должно быть исключено», — заявили в ГИБДД РФ.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Таким образом, полицейские в случае спорных ситуаций будут стараться принимать решение сразу на месте правонарушения или ДТП, избегая вызова участников движения в группу разбора.

Если же ситуация требует личного присутствия автомобилистов в подразделении, то будет назначаться конкретная дата и время явки, приём будет проходить в специально отведённых помещениях, по возможности — через окна приёма.

Важным послаблением со стороны ГИБДД станет фактический мораторий на наказание водителей за нарушение сроков регистрации транспортных средств. В ведомстве порекомендовали сотрудникам регистрационных подразделений в случае выявления таких нарушений воздержаться от административных мер.

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Напомним, что на регистрацию автомобиля отводится 10 суток. При более поздней постановке на учёт автовладельцу выписывается штраф за нарушение п. 1 ст. 19.22 КоАП РФ в размере от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц взыскание составляет от 2000 до 3000 рублей, а для юридических — от 5000 до 10 000 рублей.

Как долго будет действовать новая рекомендация, пока неясно.

Кроме того, в ГИБДД рассказали, что сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Все помещения должны подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.

Впрочем, ещё до централизованной команды из Москвы подразделения ГИБДД в некоторых регионах предпринимали меры для предотвращения распространения коронавируса, прежде всего, стараясь свести на нет традиционные очереди в МРЭО.

РИА Новости

© Максим Блинов

Число ДТП резко сократилось

По данным департамента транспорта столицы, на фоне принятых мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, число ДТП в последние недели в Москве снизилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общероссийская статистика аварийности за март появится в начале апреля. Скорее всего, аналогичная тенденция будет наблюдаться по всей стране, поскольку региона продолжают вводить ограничения для борьбы с распространением заражения, что приводит к снижению числа поездок и, соответственно, происшествий на дорогах.

Так, с начала марта в России произошло лишь два ДТП с числом погибших пять и более человек — в ГИБДД их относят к авариям с «особо тяжкими последствиями».

Вечером 7 марта в Коми в столкновении двух легковушек погибли шесть человек. В ночь на 11 марта в аварии с участием украинского микроавтобуса на трассе М-4 Дон в Ростовской области погибли пять человек.

При этом в 2019 году, ставшим самым позитивным с точки зрения безопасности на российских дорогах за последние десятилетия, в стране было зафиксировано более 200 дорожных происшествий с особо тяжкими последствиями.