В городах России предложили отменить платные парковки из-за COVID-19
- Reuters
О соответствующем документе пишет ТАСС.
Парламентарий назвал основными местами потенциального заражения «большие скопления людей в крупных городах»: театры, школы и вузы, а также торгово-развлекательные центры и общественный транспорт.
Собянин, как напоминает агентство, также возглавляет рабочую группу по противодействию распространению коронавируса.
Лысаков отметил, что только Московский метрополитен перевозит миллионы пассажиров.
«Предлагаю на время пандемии и эпидемии отменить в крупных российских городах платные парковки и максимально убрать дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей», — говорится в обращении.
Ранее Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы Москвы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением COVID-19.
12 марта вице-спикер Думы Пётр Толстой сообщил в своём Facebook, что направил письмо Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса.