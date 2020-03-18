В городах России предложили отменить платные парковки из-за COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением на время борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 отменить платные парковки, а также обеспечить такси антисептиками.

О соответствующем документе пишет ТАСС.

Парламентарий назвал основными местами потенциального заражения «большие скопления людей в крупных городах»: театры, школы и вузы, а также торгово-развлекательные центры и общественный транспорт.

Собянин, как напоминает агентство, также возглавляет рабочую группу по противодействию распространению коронавируса.

Лысаков отметил, что только Московский метрополитен перевозит миллионы пассажиров.

«Предлагаю на время пандемии и эпидемии отменить в крупных российских городах платные парковки и максимально убрать дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку автомобилей», — говорится в обращении.

Ранее Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы Москвы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением COVID-19.

12 марта вице-спикер Думы Пётр Толстой сообщил в своём Facebook, что направил письмо Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса.