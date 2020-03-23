ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

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ГИБДД планирует установить новые камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона во время движения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
  • РИА Новости

«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идёт», — сообщил замглавы ведомства Александр Быков.

По его словам, сначала производителю нужно пройти испытания и получить подтверждающие сертификаты, если вся документация будет получена, то комплекс можно начать тестировать.

По данным издания, речь идёт о приборе корпорации «Строй Инвест Проект». Его испытывали в феврале Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и столичное управление Госавтоинспекции.

Принцип технологии состоит в том, что нейросеть с помощью Big Data точно определяет, держит ли водитель телефон у уха или, например, пристёгнут ли он, пояснил источник.

В России запрет на пользование телефоном за рулём без hands free был введён в 2001 году, с 2013-го нарушение наказывается штрафом в размере 1,5 тыс. рублей. 

Ранее газета «Известия» писала, что российские автомобили хотят оснастить визуальными, аудио- и тактильными системами, предупреждающими о потенциальном нарушении ПДД. 

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