ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует установить новые камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона во время движения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идёт», — сообщил замглавы ведомства Александр Быков.

По его словам, сначала производителю нужно пройти испытания и получить подтверждающие сертификаты, если вся документация будет получена, то комплекс можно начать тестировать.

По данным издания, речь идёт о приборе корпорации «Строй Инвест Проект». Его испытывали в феврале Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и столичное управление Госавтоинспекции.

Принцип технологии состоит в том, что нейросеть с помощью Big Data точно определяет, держит ли водитель телефон у уха или, например, пристёгнут ли он, пояснил источник.

В России запрет на пользование телефоном за рулём без hands free был введён в 2001 году, с 2013-го нарушение наказывается штрафом в размере 1,5 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» писала, что российские автомобили хотят оснастить визуальными, аудио- и тактильными системами, предупреждающими о потенциальном нарушении ПДД.