ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
- РИА Новости
«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идёт», — сообщил замглавы ведомства Александр Быков.
По его словам, сначала производителю нужно пройти испытания и получить подтверждающие сертификаты, если вся документация будет получена, то комплекс можно начать тестировать.
По данным издания, речь идёт о приборе корпорации «Строй Инвест Проект». Его испытывали в феврале Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и столичное управление Госавтоинспекции.
Принцип технологии состоит в том, что нейросеть с помощью Big Data точно определяет, держит ли водитель телефон у уха или, например, пристёгнут ли он, пояснил источник.
В России запрет на пользование телефоном за рулём без hands free был введён в 2001 году, с 2013-го нарушение наказывается штрафом в размере 1,5 тыс. рублей.
Ранее газета «Известия» писала, что российские автомобили хотят оснастить визуальными, аудио- и тактильными системами, предупреждающими о потенциальном нарушении ПДД.