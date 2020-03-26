ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин

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Госавтоинспекция принимает дополнительные меры, направленные на защиту от распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МВД. В частности, временно отменяются санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей.
ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин
  • РИА Новости

«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении.

Кроме того, услуги по регистрации транспортных средств, приёму экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через единый портал госуслуг.

Ранее в российских городах предложили отменить платные парковки из-за COVID-19.

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