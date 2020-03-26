ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин
- РИА Новости
«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении.
Кроме того, услуги по регистрации транспортных средств, приёму экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через единый портал госуслуг.
Ранее в российских городах предложили отменить платные парковки из-за COVID-19.