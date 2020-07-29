«Планировали убийства военнослужащих»: ФСБ задержала сторонников ИГ в Санкт-Петербурге
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Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге сторонников террористической группировки «Исламское государство»*, планировавших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России в г. Санкт-Петербурге пресечена деятельность причастных к финансированию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» участников террористической ячейки из числа выходцев одной из средне-азиатских республик, которые также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур», — говорится в сообщении службы.
После совершения запланированных убийств они намеревались выехать на территорию Ближневосточного региона и присоединиться к террористам.
По месту проживания боевиков сотрудники ФСБ изъяли средства связи и банковские карты.
ФСБ также представила видеозапись задержания террористов. На записи видно, что спецоперация прошла в жилых помещениях. Там также видны семеро задержанных, лежащих на полу в наручниках.
Задержания в других регионах
За последние несколько месяцев стало известно о задержании сторонников террористических организаций и предотвращённых террористических актах в нескольких российских регионах.
Так, 27 июля сотрудники ФСБ совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве. В ведомстве не стали раскрывать, какую именно группировку поддерживал преступник, но сообщили, что подозрительный мужчина был выявлен сотрудниками спецслужб в районе заброшенных гаражей в городе Химки. При попытке задержания и проверки он открыл огонь по силовикам из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован.
Нападавшим оказался выходец из одной из стран Центральной Азии, проживавший в Москве в съемной квартире. Силовики обнаружили при нём автомат АК-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД. При обыске в квартире также были обнаружены доказательства связи убитого с эмиссарами МТО в Сирии, а также его подготовки к «массовому расстрелу граждан».
Позже в Подмосковье был задержан брат преступника, который разыскивал последнего, чтобы не допустить его выезд в Сирию «для участия в запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации».
Помимо этого, 23 июля ФСБ в ходе спецоперации задержала членов международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»**. Ячейка была раскрыта в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Участники группировки занимались вербовкой и переправкой людей в зоны боевых действий, финансированием боевиков, находящихся в Сирии, а также осуществляли призывы к совершению преступлений террористической направленности.
До этого в Ростовской области также была раскрыта законспирированная ячейка сторонников «Исламского государства», в состав которой входили шестеро граждан одной из среднеазиатских стран и России. Её участники готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях. В их отношении были возбуждены дела по статьям «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
В Республике Крым правоохранительные органы пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»***. Сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четверых участников группировки. Все они занимались распространением среди местных жителей террористической идеологии и их вербовкой в свои ряды.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.