ФСБ сообщила о задержании сторонников ИГ

Сотрудники ФСБ задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство»*, выходцев одной из среднеазиатских республик, готовивших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и собиравшихся выехать на территорию Ближневосточного региона.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности») пресечена деятельность участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик, причастных к финансированию запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», — сообщил центр общественных связей ФСБ.

Они также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур.

Отмечается, что указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, после чего намеревались выехать на территорию Ближневосточного региона.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках сотрудники силовых ведомств России ликвидировали члена международной террористической организации при попытке задержания.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.