«Осенью можем ожидать некоторого повышения заболеваемости»: в Минздраве допустили вторую волну коронавируса в России

В Минздраве не исключают, что осенью Россию ждёт вторая волна заболеваемости COVID-19. Вместе с тем в министерстве полагают, что она окажется слабее первой, поскольку у населения появился иммунитет к коронавирусу и опыт профилактики заболевания. За 24 часа в России выявлены 6234 новых случая коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, в общей сложности в РФ зарегистрированы 765 437 случаев коронавируса. С начала эпидемии в России выздоровели 546 863 человек, скончались 12 247 пациентов.

В Минздраве не исключили второй волны коронавирусной инфекции COVID-19, однако отметили, что она будет слабее предыдущей.

«Осенью можем ожидать некоторого повышения заболеваемости. Будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернётся народ. Это всегда приводит к тому, что растёт заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — заявил главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов. Его слова приводит «Интерфакс».

Чуланов пояснил, что многие люди приобрели иммунитет к коронавирусу. Кроме того, по словам профессора, граждане теперь «более серьёзно относятся к рекомендуемым мерам профилактики, предупреждениям, появился опыт профилактических мероприятий».

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлены 6234 новых случая коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба, у 24,4% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.

Днём ранее в РФ выявили 6406 новых случаев заболевания, в предшествующий этому день — 6428. Согласно последним данным, в общей сложности в России были зарегистрированы 765 437 случаев коронавируса, более 206 тыс. из которых — активные.

С начала пандемии в России выздоровели 546 863 человека, в том числе 7490 — за последние сутки. В то же время от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 12 247 человек. За сутки умерли 124 пациента.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 24,6 млн тестов на коронавирус, более 300 тыс. из которых выполнены за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением из-за распространения инфекции находятся 273 822 человека.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

В оперштабе указали, что за минувшие сутки прироста заболеваемости COVID-19 не зафиксировано в Чукотском автономном округе.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1) Чукотский АО — 0%; 2) г. Москва — 0,2%; 3) Московская область, Кабардино-Балкарская Республика — 0,3%; 4) Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область — 0,4%; 5) Калужская область, Псковская область, Курская область — 0,5%», — говорится в сообщении.

Москва по-прежнему лидирует по количеству новых выявленных случаев COVID-19, однако речь идёт о постоянно сокращающихся показателях. По данным оперштаба, заболеваемость в столице уверенно снижается.

«В столице подтверждено 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Весь последний месяц количество новых заболевших уменьшается в среднем на 15% каждую неделю», — сообщили в штабе.

Наряду с этим среднесуточный темп прироста в столице за месяц составляет 1,5%. На протяжении июля количество новых случаев COVID-19 держится на низком уровне, указали в штабе. Добавим, что за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса в Москве выписаны 543 человека.

Более 200 новых случаев инфекции за сутки выявлено в Свердловской области (259), Ханты-Мансийском автономном округе (247), Санкт-Петербурге (238), Нижегородской области (205) и Алтайском крае (201).

Отряд медиков направлен на космодром «Восточный»

Федеральное медико-биологическое агентство направило на космодром «Восточный» сводный медицинский отряд, который должен предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Медики вылетели спецбортом госкорпорации «Роскосмос». На этом же самолёте находятся средства индивидуальной защиты и все необходимые лекарственные препараты. Отряд возглавляет начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов.

По данным ФМБА на 17 июля, на территории космодрома «Восточный» случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано. Тем не менее в ЗАТО Циолковский выявлены 52 случая инфицирования, 41 человек выздоровел. Отмечается, что болезнь у всех пациентов протекает в лёгкой и средней форме.

«Федеральное медико-биологическое агентство предпринимает все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на космодроме «Восточный» и в ЗАТО Циолковский. Ситуация находится под полным контролем», — указали в агентстве.