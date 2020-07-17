В Петербурге рассказали о дополнительных выплатах медикам и соцработникам

В Санкт-Петербурге медики и социальные работники продолжат получать дополнительные выплаты до 15 сентября.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Средства предусмотрены для врачей, среднего и младшего медперсонала, а также для специалистов по соцработе, работе с семьёй, реабилитационной работе в соцсфере.

На выплаты могут рассчитывать психологи, педагоги, административно-управленческий персонал.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.