В Петербурге рассказали о дополнительных выплатах медикам и соцработникам

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В Санкт-Петербурге медики и социальные работники продолжат получать дополнительные выплаты до 15 сентября.
В Петербурге рассказали о дополнительных выплатах медикам и соцработникам
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Средства предусмотрены для врачей, среднего и младшего медперсонала, а также для специалистов по соцработе, работе с семьёй, реабилитационной работе в соцсфере.

На выплаты могут рассчитывать психологи, педагоги, административно-управленческий персонал.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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