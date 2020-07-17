В Петербурге рассказали о дополнительных выплатах медикам и соцработникам
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.
Средства предусмотрены для врачей, среднего и младшего медперсонала, а также для специалистов по соцработе, работе с семьёй, реабилитационной работе в соцсфере.
На выплаты могут рассчитывать психологи, педагоги, административно-управленческий персонал.
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