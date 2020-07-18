За сутки в России выписали 7490 вылечившихся от коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 7490 человек», — говорится в сообщении в Telegram.
Накануне был выписан 7681 человек.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе.
Как уточнил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.