За сутки в России выписали 7490 вылечившихся от коронавируса

В России за сутки выписали 7490 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выздоровевших превысило 546 тыс. Об этом информирует оперативный штаб.

«За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 7490 человек», — говорится в сообщении в Telegram.

Накануне был выписан 7681 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе.

Как уточнил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.