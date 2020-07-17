Собянин заявил о невозможности закрыть Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что закрыть Москву на въезд и выезд на фоне распространения коронавируса невозможно.

«Москва — это крупнейший транспортный хаб страны, постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают, бывают в командировках и на отдыхе. Сделать Москву закрытым городом невозможно», — заявил Собянин в интервью kp.ru.

Ранее Собянин заявил о формировании иммунитета к COVID-19 у 60% жителей Москвы.

Также мэр заявил, что экономика столицы может восстановиться от последствий пандемии в течение полугода, если не случится каких-либо «радикальных изменений».