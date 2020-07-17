Собянин: экономика Москвы восстановится за полгода

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика столицы может восстановиться от последствий пандемии в течение полугода, если не случится каких-либо «радикальных изменений».
Собянин: экономика Москвы восстановится за полгода
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — заявил Собянин в интервью kp.ru.

Мэр отметил, что бюджет Москвы в 2020 году может недополучить до 600 млрд рублей, в том числе из-за последствий пандемии.

Собянин добавил, что оборот малых и средних компаний Москвы с начала 2020 года оказался сопоставимым с прошлогодними показателями.

Ранее Собянин заявил о формировании иммунитета к COVID-19 у 60% жителей Москвы.

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