Учёные назвали самый ранний симптом коронавируса

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Испанские учёные обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции COVID-19 — обильная сыпь на слизистой оболочке.
Учёные назвали самый ранний симптом коронавируса
  • РИА Новости

Как говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology, учёные обнаружили у 29% пациентов энантему в ротовой полости.

В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.

Отмечается, что сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что открытые водоёмы не могут являться источником передачи коронавирусной инфекции COVID-19 из-за воздействия на воду большого количества солнечных лучей.

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