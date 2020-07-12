Роспотребнадзор: водоёмы не считаются источником передачи коронавируса
- © Сергей Ведяшкин
- АГН «Москва»
«Открытые водоёмы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса», — приводит сообщение Интерфакс.
В Роспотребнадзоре заверили, что данных о возможности распространения коронавируса через воду нет.
В то же время в ведомстве напомнили о риске инфицирования в воде ротавирусом, гепатитом, дизентерией и рядом других инфекций.
В связи с этим там предупредили о необходимости тщательного выбора места купания и призвали не плавать при симптомах ОРВИ, наличии ран и ссадин на коже, не глотать воду из водоёма, а после купания ополоснуться чистой водой и затем принять душ с мылом и мочалкой.
Ранее крымский врач Антон Эльстер оценил угрозу инфицирования коронавирусом во время купания в море.