Роспотребнадзор: водоёмы не считаются источником передачи коронавируса

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Открытые водоёмы не могут являться источником передачи коронавирусной инфекции COVID-19 из-за воздействия на воду большого количества солнечных лучей, сообщил Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор: водоёмы не считаются источником передачи коронавируса
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Открытые водоёмы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса», — приводит сообщение Интерфакс.

В Роспотребнадзоре заверили, что данных о возможности распространения коронавируса через воду нет.

В то же время в ведомстве напомнили о риске инфицирования в воде ротавирусом, гепатитом, дизентерией и рядом других инфекций.

В связи с этим там предупредили о необходимости тщательного выбора места купания и призвали не плавать при симптомах ОРВИ, наличии ран и ссадин на коже, не глотать воду из водоёма, а после купания ополоснуться чистой водой и затем принять душ с мылом и мочалкой.

Ранее крымский врач Антон Эльстер оценил угрозу инфицирования коронавирусом во время купания в море.

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