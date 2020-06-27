Врач оценил возможность заболеть коронавирусом через морскую воду

Крымский врач Антон Эльстер, говоря о возможности заболеть коронавирусной инфекцией, заявил, что есть угроза инфицироваться во время купания.

«К сожалению, да. Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

В связи с этим специалист призвал не «полоскать горло морской водой».

«Не надо её глотать, не надо лишний раз нырять. Выйдя из моря, можно, наоборот, прополоскать горло чистой питьевой водой», — пояснил он.

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли заболеть COVID-19 через морскую воду.

Он подчеркнул, что для отдыхающих на пляже необходимо соблюдать дистанцию.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

В середине мая врач-инфекционист Екатерина Степанова оценила возможность получения COVID-19 от прохожих.