«Формат зависит от ситуации в регионах»: 1 сентября в России пройдут традиционные линейки

В День знаний в российских школах пройдут традиционные линейки, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Вместе с тем он напомнил о мерах безопасности, которые призваны защитить здоровье учеников и учителей. В ведомстве пояснили, что формат школьных линеек будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в каждом субъекте РФ. Ранее Кравцов заявлял, что линейки 1 сентября пройдут «немножко в другом формате» в связи с запретом на массовые мероприятия.

В начале предстоящего учебного года школьников ждут традиционные линейки, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы планируем, что дети 1 сентября придут в школу, этого все ждут, пройдут традиционные линейки», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24». Вместе с тем он напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности, чтобы обеспечить здоровье как учеников, так и учителей.

Позднее в ведомстве выступили с пояснениями. На горячей линии Минпросвещения заявили, что формат школьных линеек 1 сентября будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

«Ситуация прояснится в ближайшее время. И тогда уже будем начинать готовить детей. Пока планируем традиционно начать учебный год 1 сентября, всех детей встретить в школе. Но, конечно, проведение линеек будет зависеть от эпидемобстановки конкретно в каждом регионе», — цитирует ТАСС ответ ведомства.

Ранее Кравцов заявлял, что школьные линейки 1 сентября пройдут в новой форме. Такое решение связано с санитарными требованиями по работе школ и детских садов во время пандемии, установленными Роспотребнадзором до конца 2020 года.

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы, и начнётся образовательный процесс», — говорил министр, выступая перед журналистами 8 июля.

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Он уточнил, что в предстоящем учебном году линейки из соображений безопасности проведут с учётом требований Роспотребнадзора.

Наряду с этим министр рассказал, что 1 сентября состоится диагностика знаний школьников по итогам периода дистанционного обучения, которое ввели по всей стране в связи с эпидемией коронавируса.

По словам Кравцова, оценки по итогам этой проверки ставить не будут. Задача диагностики — выявить пробелы и подготовить программы для их закрытия, указал министр.

Работа в условиях эпидемии

Напомним, что в середине марта в России были введены ограничения на работу образовательных учреждений на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно последним данным, с начала эпидемии в России зафиксирован 707 301 случай коронавируса. К настоящему времени выздоровели 481 316 человек, в том числе 8805 — за последние сутки. В то же время от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 10 843 пациента.

В Москве накануне было выявлено наименьшее количество новых случаев за последние три месяца — 568. В предыдущие два дня — 621 и 629 человек соответственно.

На фоне публикации этих сведений стало известно о следующем этапе снятия ограничений в столице, который стартует 13 июля. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, среди прочих мер в этот день отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений.

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Речь идёт также о занятиях в спортивных, музыкальных и художественных школах, в других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

«До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать как обычно — в День знаний, 1 сентября», — пояснил градоначальник.

Вместе с тем Собянин указал, что в городе по-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе и публичных мероприятий. Причиной тому глава города назвал невозможность обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

Кроме того, мэр подчеркнул, что все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

Ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова также выражала уверенность, что с 1 сентября в России может возобновиться работа школ.

«Конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть о том, что... в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1» 17 июня.

Добавим, что с 1 сентября в 14 регионах РФ должен начаться эксперимент Минкомсвязи по внедрению цифровой образовательной среды, которая позволит ученикам школ и колледжей уходить на дистанционный формат обучения в случае вспышек ОРВИ и других инфекций.