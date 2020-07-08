В новом формате: 1 сентября в России не будут проводить традиционные школьные линейки

Школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, в 2020 году пройдут не в традиционном формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. При этом он подчеркнул, что от очного формата обучения отказываться не будут. По словам главы ведомства, школьникам проведут диагностику знаний после дистанционного обучения.

Школьные линейки, которые традиционно проводятся 1 сентября, в этом году состоятся не в обычном, а в изменённом формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».

«Мы немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнётся образовательный процесс», — цитирует главу Минпросвещения ТАСС.

При этом Кравцов не уточнил, в каком именно формате планируется провести школьные праздники в День знаний.

Глава Минпросвещения добавил, что новый учебный год начнётся с учётом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение COVID-19.

Министр подчеркнул, что ведомство не намерено отказываться от очного формата обучения.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что к 1 сентября столичные школьники смогут вернуться к занятиям.

«Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования. И сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции — 1 сентября», — приводит Интерфакс слова Собянина.

Как добавил Сергей Кравцов, 1 сентября российским школьникам планируется провести диагностику знаний по итогам дистанционного образования.

«Мы приняли решение, что 1 сентября в школах Российской Федерации будет проведена диагностика знаний школьников», — приводит слова министра РИА Новости.

При этом оценки по итогам диагностики выставляться не будут, добавил Кравцов. Вместо этого будет просто проверен уровень знаний, и если будут выявлены пробелы после периода дистанционного обучения, специалисты подготовят программы, чтобы их устранить и «выровнять образовательные результаты до необходимого уровня».

Статистика по COVID-19

В России за сутки выявлено 6562 случая коронавирусной инфекции, среди них 621 — в Москве, сообщают в оперативном штабе. Общее число зафиксированных за всё время случаев в стране достигло 700 792. За всё время распространения инфекции в Москве выявлено 226 795 случаев, из них активных (число больных в настоящий момент) — 61 855. При этом 160 913 человек в столице вылечились после COVID-19.

Всего в России после коронавируса выздоровели 472 511 пациентов, в том числе 8631 человек за последние сутки.

Летальных исходов за последние 24 часа по стране зафиксировано 173, а за весь период от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 667 человек.

Ситуация с коронавирусом даёт повод для оптимистических прогнозов, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поскольку ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации, но всё равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше. Где-то она уже даёт повод для оптимистических прогнозов», — отметил Песков.

Что касается решений об ограничениях на случай возможной второй волны распространения коронавируса, пресс-секретарь президента сказал, что они будут приниматься в штабе по борьбе с инфекцией, который создан в правительстве России.

«Только штаб полномочен принимать какие-то решения на этот счёт», — отметил он.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Ход работы над вакциной

Что касается разработки вакцины от COVID-19, 7 июля Министерство обороны РФ сообщило, что по прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья добровольцев на испытаниях вакцины от коронавируса, проводимых оборонным ведомством совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, стабильно хорошее. Осложнений или побочных реакций у них выявлено не было.

«На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы будет введён второй компонент вакцины. «Бустерный» вариант вакцинации предполагает дополнительное усиление защитных функций организма и увеличение продолжительности защиты в результате повторного введения препарата», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу доложил о разработке рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Клинические исследования вакцины планируется завершить до конца июля этого года.