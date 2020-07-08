В новом формате: 1 сентября в России не будут проводить традиционные школьные линейки
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Школьные линейки, которые традиционно проводятся 1 сентября, в этом году состоятся не в обычном, а в изменённом формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».
«Мы немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнётся образовательный процесс», — цитирует главу Минпросвещения ТАСС.
При этом Кравцов не уточнил, в каком именно формате планируется провести школьные праздники в День знаний.
Глава Минпросвещения добавил, что новый учебный год начнётся с учётом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение COVID-19.
Министр подчеркнул, что ведомство не намерено отказываться от очного формата обучения.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что к 1 сентября столичные школьники смогут вернуться к занятиям.
«Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы, как, собственно, это и обозначено министерством образования. И сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции — 1 сентября», — приводит Интерфакс слова Собянина.
Как добавил Сергей Кравцов, 1 сентября российским школьникам планируется провести диагностику знаний по итогам дистанционного образования.
«Мы приняли решение, что 1 сентября в школах Российской Федерации будет проведена диагностика знаний школьников», — приводит слова министра РИА Новости.
При этом оценки по итогам диагностики выставляться не будут, добавил Кравцов. Вместо этого будет просто проверен уровень знаний, и если будут выявлены пробелы после периода дистанционного обучения, специалисты подготовят программы, чтобы их устранить и «выровнять образовательные результаты до необходимого уровня».
Статистика по COVID-19
В России за сутки выявлено 6562 случая коронавирусной инфекции, среди них 621 — в Москве, сообщают в оперативном штабе. Общее число зафиксированных за всё время случаев в стране достигло 700 792. За всё время распространения инфекции в Москве выявлено 226 795 случаев, из них активных (число больных в настоящий момент) — 61 855. При этом 160 913 человек в столице вылечились после COVID-19.
Всего в России после коронавируса выздоровели 472 511 пациентов, в том числе 8631 человек за последние сутки.
Летальных исходов за последние 24 часа по стране зафиксировано 173, а за весь период от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 667 человек.
Ситуация с коронавирусом даёт повод для оптимистических прогнозов, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Поскольку ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации, но всё равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше. Где-то она уже даёт повод для оптимистических прогнозов», — отметил Песков.
Что касается решений об ограничениях на случай возможной второй волны распространения коронавируса, пресс-секретарь президента сказал, что они будут приниматься в штабе по борьбе с инфекцией, который создан в правительстве России.
«Только штаб полномочен принимать какие-то решения на этот счёт», — отметил он.
- © Владимир Астапкович/РИА Новости
Ход работы над вакциной
Что касается разработки вакцины от COVID-19, 7 июля Министерство обороны РФ сообщило, что по прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья добровольцев на испытаниях вакцины от коронавируса, проводимых оборонным ведомством совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, стабильно хорошее. Осложнений или побочных реакций у них выявлено не было.
«На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы будет введён второй компонент вакцины. «Бустерный» вариант вакцинации предполагает дополнительное усиление защитных функций организма и увеличение продолжительности защиты в результате повторного введения препарата», — пояснили в ведомстве.
Напомним, 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу доложил о разработке рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции.
Клинические исследования вакцины планируется завершить до конца июля этого года.