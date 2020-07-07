СК организовал 249 проверок по факту невыплаты компенсаций медикам

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Следователи организовали 249 проверок по факту невыплаты компенсаций медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
СК организовал 249 проверок по факту невыплаты компенсаций медикам
  • Reuters

«Следственными органами организованы процессуальные проверки по 249 сообщениям, возбуждено одно уголовное дело о халатности», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что следователи следят за публикациями в СМИ и социальных сетях касательно нарушения прав врачей. 

По его словам, после принятых мер положенные надбавки медикам были выплачены, а их нарушенные права восстановлены.

Ранее правительство выделило около 7,5 млрд рублей на допвыплаты медикам за июль.

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