СК организовал 249 проверок по факту невыплаты компенсаций медикам
- Reuters
«Следственными органами организованы процессуальные проверки по 249 сообщениям, возбуждено одно уголовное дело о халатности», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что следователи следят за публикациями в СМИ и социальных сетях касательно нарушения прав врачей.
По его словам, после принятых мер положенные надбавки медикам были выплачены, а их нарушенные права восстановлены.
Ранее правительство выделило около 7,5 млрд рублей на допвыплаты медикам за июль.