Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на допвыплаты медикам за июль

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 7,5 млрд рублей на специальные выплаты за июль медработникам, находящимся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени», — напомнили в кабмине.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

В рамках поручения президента России Владимира Путина врачи получают дополнительно по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал и врачи скорых — по 50 тыс. рублей, а младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 тыс. рублей.

Ранее кабмин одобрил выделение 11 млрд рублей на допвыплаты соцработникам и медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В конце июня Путин призвал сохранить дополнительные выплаты медработникам, которые борются с коронавирусом, на июль и август.