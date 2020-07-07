Отельер из Екатеринбурга рассказал о работе во время пандемии

Отельер Сергей Дерендяев из Екатеринбурга рассказал о работе во время пандемии.

«Начиная с середины марта, когда в Москве и Подмосковье начались запреты на выезд групп, в командировки сотрудников, пошли отмены бронирования», — заявил он в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей».

По его словам, с апреля пришлось полностью законсервировать один отель.

Как отметил Дерендяев, главной задачей было сохранение коллектива, что удалось сделать за счёт господдержки и оптимизации расходов.

Бизнесмен запустил и новую услугу — доставку бизнес-ланчей в деловые центры, а также пельменей и вареников.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.