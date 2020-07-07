Отельер из Екатеринбурга рассказал о работе во время пандемии

Короткая ссылка
Отельер Сергей Дерендяев из Екатеринбурга рассказал о работе во время пандемии.
Отельер из Екатеринбурга рассказал о работе во время пандемии
  • Pixabay

«Начиная с середины марта, когда в Москве и Подмосковье начались запреты на выезд групп, в командировки сотрудников, пошли отмены бронирования», — заявил он в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей».

По его словам, с апреля пришлось полностью законсервировать один отель.

Как отметил Дерендяев, главной задачей было сохранение коллектива, что удалось сделать за счёт господдержки и оптимизации расходов.

Бизнесмен запустил и новую услугу — доставку бизнес-ланчей в деловые центры, а также пельменей и вареников.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить