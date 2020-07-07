Вирусолог оценил последствия пандемии

Вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев оценил последствия пандемии.

«Это пневмотропный вирус, он встанет в один строй вместе с вирусом гриппа. И так же, как грипп, будет посещать нас дважды в году — поздней осенью и ранней весной», — заявил он в беседе с НСН.

Эксперт также призвал не игнорировать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, в том числе из-за ситуации с бессимптомными больными.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.