Вирусолог оценил последствия пандемии
- РИА Новости
«Это пневмотропный вирус, он встанет в один строй вместе с вирусом гриппа. И так же, как грипп, будет посещать нас дважды в году — поздней осенью и ранней весной», — заявил он в беседе с НСН.
Эксперт также призвал не игнорировать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, в том числе из-за ситуации с бессимптомными больными.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.