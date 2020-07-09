Подмосковные школы окончили более 4,5 тысячи выпускников-медалистов

Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников награждены в этом году медалью «За особые успехи в учении».

Это 13% от числа всех выпускников. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Стоит отметить, что в этом году медаль не зависела от результатов ЕГЭ. Каклюгина уточнила, что выпускники получили аттестаты и медали по результатам итоговых оценок. А тем, кто решил поступить в вуз, предстоит сдать ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. московских школьников зарегистрировались для онлайн-проверки своих знаний с середины марта, когда началось дистанционное обучение.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, учащиеся 2—11-х классов могут в режиме онлайн пройти предметные диагностики, а старшеклассники — дистанционно подготовиться к прохождению итоговой аттестации.