Более 100 тысяч московских школьников смогли дистанционно проверить свои знания
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- РИА Новости
Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, учащиеся 2—11-х классов могут в режиме онлайн пройти предметные диагностики, а старшеклассники — дистанционно подготовиться к прохождению итоговой аттестации.
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в этом ученикам помогает технология удалённого наблюдения и контроля за выполнением работы — прокторинг.
Отмечается, что учащиеся могут зарегистрироваться на онлайн-диагностики Московского центра качества образования по любому предмету.
«Особенно важно это для наших выпускников, которые готовятся к ЕГЭ. Чтобы помочь им сдать экзамены на высокие баллы, мы создаём специальные ресурсы для более эффективной подготовки к итоговой аттестации», — заявила Ракова.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.