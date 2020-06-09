Более 100 тысяч московских школьников смогли дистанционно проверить свои знания

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Более 100 тыс. московских школьников зарегистрировались для онлайн-проверки своих знаний с середины марта, когда началось дистанционное обучение.
Более 100 тысяч московских школьников смогли дистанционно проверить свои знания
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, учащиеся 2—11-х классов могут в режиме онлайн пройти предметные диагностики, а старшеклассники — дистанционно подготовиться к прохождению итоговой аттестации.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в этом ученикам помогает технология удалённого наблюдения и контроля за выполнением работы — прокторинг.

Отмечается, что учащиеся могут зарегистрироваться на онлайн-диагностики Московского центра качества образования по любому предмету.

«Особенно важно это для наших выпускников, которые готовятся к ЕГЭ. Чтобы помочь им сдать экзамены на высокие баллы, мы создаём специальные ресурсы для более эффективной подготовки к итоговой аттестации», — заявила Ракова.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.

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