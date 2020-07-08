Формат школьных линеек 1 сентября изменят из-за коронавируса

Школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, в 2020 году пройдут не в традиционном формате из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнётся образовательный процесс», — цитирует главу Минпросвещения ТАСС.

Он не уточнил подробности, но отметил, что учебный год начнётся с учётом всех требований безопасности.

Кравцов также подчеркнул, что министерство не собирается отказываться от очного обучения.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в образовательных учреждениях до конца года.

Глава ведомства Анна Попова рассказывала, что для школ подготовлены специальные рекомендации. По её словам, ситуация на данный момент управляемая.