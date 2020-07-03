Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Короткая ссылка
Роспотребнадзор принял решение о запрете до 2021 года проведения массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и подростков в условиях пандемии коронавируса.
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
  • © Виктор Чернов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

«Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций», — заявили в Роспотребнадзоре.

Указывается, что данные правила будут действовать до 1 января 2021 года.

Ранее Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить