Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.
«Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций», — заявили в Роспотребнадзоре.
Указывается, что данные правила будут действовать до 1 января 2021 года.
Ранее Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса у детей.