Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса у детей
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Отмечается, что методические рекомендации «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» были обновлены с учётом опыта лечения детей в России и других странах.
Рекомендации опубликованы на сайте министерства, а также направлены в регионы для использования в клинической практике.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусной инфекции.