Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса у детей

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Министерство здравоохранения России утвердило вторую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 у детей.
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса у детей
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что методические рекомендации «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» были обновлены с учётом опыта лечения детей в России и других странах.

Рекомендации опубликованы на сайте министерства, а также направлены в регионы для использования в клинической практике.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусной инфекции.

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