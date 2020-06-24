Парад в честь 75-летия Победы. Трансляция

Короткая ссылка
Роман Шимаев, Наталия Сергиевская
В Москве проходит военный парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 традиционные торжества по случаю Дня Победы были перенесены с 9 мая. Президент России Владимир Путин назначил проведение парада на 24 июня — день, когда состоялось шествие в 1945 году. RT ведёт текстовую трансляцию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 24 июня 2020

    Военные парады также пройдут во многих российских городах, однако в некоторых из них в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — без зрителей.

    При этом в ряде регионов было принято решение отменить или отложить проведение торжеств в честь 75-летия Победы в связи с имеющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции.

    • Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
    • РИА Новости
    • © Евгений Епанчинцев

  • Как сообщили в мэрии Москвы, обеспечением порядка в ходе праздничных мероприятий, в том числе военного парада, займутся в общей сложности около 6 тыс. человек, включая 2,1 тыс. сотрудников полиции.

    При этом пресс-служба Московского метрополитена указала, что с 05:30 и до окончания парада на Красной площади шесть станций метро в центре города («Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина») будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

    «В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города», — также заявили в Центре организации дорожного движения столицы.

  • На Красной площади уже выстроился парадный расчёт. Гости рассажены на трибунах.

  • Обратим внимание, что в предстоящем параде примут участие несколько абсолютно новых видов российской военной техники.

    Как сообщили в Минобороны, речь идёт о боевых машинах пехоты Т-15 «Армата» с модулем «Кинжал» и «Курганец-25» с комплексом вооружения «Эпоха». Также будут представлены танки Т-90М «Прорыв», реактивная система залпового огня «Тос-2», инженерные системы дистанционного минирования «Земледелие», самоходные средства противовоздушной обороны С-350 «Витязь», «Панцирь-СМ» и «Деривация-ПВО».

    «Парад на Красной площади в честь Дня Победы — это своеобразный отчёт о проделанной работе по перевооружению армии. Это демонстрация преемственности поколений и результатов модернизации вооружённых сил, достигнутых на сегодняшний день. Россия показывает, что может дать отпор любому агрессору», — заявил RT редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

    Подробнее — в материале RT.

  • В Кремль начали прибывать иностранные гости. На парад приехали лидеры десяти государств. 

    Делегации ряда государств возглавляют министры обороны или иностранных дел. После встречи в Кремле все пройдут на трибуны на Красной площади, откуда и будут наблюдать за парадом.

  • Министерство обороны России в преддверии 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны опубликовало новые архивные материалы. В одном из блоков сведения были приурочены к 75-летию Парада Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 1945 года.

    Так, решение о проведении парада победителей было принято Иосифом Сталиным 15 мая 1945 года. Как писал в своих воспоминаниях замначальника Генштаба ВС генерал армии Сергей Штеменко, главком приказал подготовить и провести особый парад, в котором будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск.

    В документах также приведено множество других подробностей подготовки парада. Личный состав для участия в марше отбирался с особой тщательностью, первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство.

  • Парад Победы в Москве посетят лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции — Соединённые Штаты и Великобритания — будут представлены на параде послами.

    Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин организует приём для глав приглашённых государств и правительств.

    «Конечно, «на полях» вот этих мероприятий, как правило, и происходят отдельные контакты. Поэтому общение состоится, но всё это будет «на полях» празднования», — цитирует Пескова РИА Новости.

Загрузить ещё
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить