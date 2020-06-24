Парад в честь 75-летия Победы. Трансляция
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24 июня 2020
Военные парады также пройдут во многих российских городах, однако в некоторых из них в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — без зрителей.
При этом в ряде регионов было принято решение отменить или отложить проведение торжеств в честь 75-летия Победы в связи с имеющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции.
- Военная техника во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
- РИА Новости
- © Евгений Епанчинцев
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Ветераны занимают места на трибунах. Им помогают волонтёры pic.twitter.com/ctzZceRWZR— RT на русском (@RT_russian) June 24, 2020
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Как сообщили в мэрии Москвы, обеспечением порядка в ходе праздничных мероприятий, в том числе военного парада, займутся в общей сложности около 6 тыс. человек, включая 2,1 тыс. сотрудников полиции.
При этом пресс-служба Московского метрополитена указала, что с 05:30 и до окончания парада на Красной площади шесть станций метро в центре города («Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина») будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
«В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города», — также заявили в Центре организации дорожного движения столицы.
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На Красной площади уже выстроился парадный расчёт. Гости рассажены на трибунах.
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Обратим внимание, что в предстоящем параде примут участие несколько абсолютно новых видов российской военной техники.
Как сообщили в Минобороны, речь идёт о боевых машинах пехоты Т-15 «Армата» с модулем «Кинжал» и «Курганец-25» с комплексом вооружения «Эпоха». Также будут представлены танки Т-90М «Прорыв», реактивная система залпового огня «Тос-2», инженерные системы дистанционного минирования «Земледелие», самоходные средства противовоздушной обороны С-350 «Витязь», «Панцирь-СМ» и «Деривация-ПВО».
«Парад на Красной площади в честь Дня Победы — это своеобразный отчёт о проделанной работе по перевооружению армии. Это демонстрация преемственности поколений и результатов модернизации вооружённых сил, достигнутых на сегодняшний день. Россия показывает, что может дать отпор любому агрессору», — заявил RT редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.
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В Кремль начали прибывать иностранные гости. На парад приехали лидеры десяти государств.
Делегации ряда государств возглавляют министры обороны или иностранных дел. После встречи в Кремле все пройдут на трибуны на Красной площади, откуда и будут наблюдать за парадом.
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Министерство обороны России в преддверии 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны опубликовало новые архивные материалы. В одном из блоков сведения были приурочены к 75-летию Парада Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 1945 года.
Так, решение о проведении парада победителей было принято Иосифом Сталиным 15 мая 1945 года. Как писал в своих воспоминаниях замначальника Генштаба ВС генерал армии Сергей Штеменко, главком приказал подготовить и провести особый парад, в котором будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск.
В документах также приведено множество других подробностей подготовки парада. Личный состав для участия в марше отбирался с особой тщательностью, первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство.
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Парад Победы в Москве посетят лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции — Соединённые Штаты и Великобритания — будут представлены на параде послами.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин организует приём для глав приглашённых государств и правительств.
«Конечно, «на полях» вот этих мероприятий, как правило, и происходят отдельные контакты. Поэтому общение состоится, но всё это будет «на полях» празднования», — цитирует Пескова РИА Новости.
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