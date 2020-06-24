«Все мысли о войне»: RT Deutsch запускает интерактивный российско-немецкий проект

Телеканал RT Deutsch запускает новый интерактивный российско-немецкий проект «Все мысли о войне», посвящённый 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. 24 июня, в день проведения парада Победы, он выходит на русском языке. Это проект о том, как можно пережить и преодолеть психологическую травму самого кровопролитного военного конфликта в истории человечества. RT Deutsch рассказывает истории нескольких неординарных героев — как с российской, так и немецкой стороны.

В проекте RT Deutsch «Все мысли о войне», который выходит на русском языке 24 июня.

Цель проекта — показать, что даже спустя 75 лет после окончания Второй Мировой войны последствия глобального конфликта отражаются не только на его непосредственных участниках, но и на их потомках. Переживания из-за военного прошлого не забываются, а даже становятся сильнее. Один из способов справиться с переживаниями и болью — это диалог: с собой, с прошлым, с бывшим противником.

В связи с этим повествование каждого из шести героев сопровождается комментарием одного из ведущих в Германии специалистов в области психологических переживаний последствий Второй Мировой войны Беттины Альберти.

Среди них — двое немцев, которые в годы войны попали в плен и прошли через советские лагеря. Несмотря на это, герои говорят, что они «постоянно думают» о России.

Один из них вспоминает, что хотел покончить с собой, как только попал в плен к русским, но не сумел этого сделать — немецкое оружие в условиях 42-градусного мороза просто перестало работать.

«Получается, я обязан своей жизнью недостаткам немецкой баллистики и условиям русской зимы», — сказал он.

Немцы с большой теплотой делятся воспоминаниями о советских врачах, которые оказывали пленным помощь наравне с советскими солдатами.

«Они обращались с нами, как со своими людьми. Два раза в день посещение врача, иногда главного врача. У нас была милейшая врач, которая очень сдержанно выражала свою симпатию по отношению к нам и которую мы называли Снегурочкой», — рассказал один из немецких военнопленных.

Другой бывший немецкий солдат вспоминает о своей любви к девушке по имени Жанна и на русском читает «Я помню чудное мгновенье». По его словам, доктора, которая спасла его от штрафбата и «выписала дополнительный рацион», он не забудет до конца жизни.

Один из героев проекта RT Deutsch хотел посетить Россию по случаю 75-летия Победы, но в эти планы вмешалась пандемия COVID-19.

Поэтому RT Deutsch провёл для него виртуальную экскурсию по Владимиру, где он проходил лечение в годы войны. Пожилой немец не смог сдержать слёз, увидев фото советских врачей.

«У меня наворачиваются слёзы. Они столько много усилий приложили для нас», — добавил он.

Кроме того, RT Deutsch помог исполнить последнее желание нашего ветерана. В 1945-м он дошёл до Берлина, но не смог оставить победную надпись на стенах Рейхстага — не умел писать.

RT Deutsch связался с представителем бундестага, чтобы надпись русского солдата наконец оказалась в стенах здания. Теперь это послание размещено в одном из кабинетов немецкого парламента. К сожалению, бывший советский военный умер через четыре дня после того, как написал своё послание для передачи в рамках нашего проекта. Его интервью RT Deutsch стало последним.

Не у всех героев проекта есть страница в социальных сетях, но всем им будет приятно услышать добрые слова. В рамках интерактива RT Deutsch предложит аудитории на различных платформах написать пожелания или просто поделиться своим «Спасибо».