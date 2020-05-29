«Объявлено нерабочим днём»: Путин подписал указ о проведении парада Победы 24 июня

Военные парады и салюты в честь победы в Великой Отечественной войне пройдут в России 24 июня. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Ранее почти все мероприятия, которые традиционно проводятся 9 мая, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса.

Военные парады, в том числе на Красной площади, а также салюты в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе указано, что парады и салюты — «знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков» и «дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

«Постановляю 24 июня провести в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной техники, c использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы. В 22 часа по местному времени в Москве, в других городах Российской Федерации (провести. — RT) артиллерийский салют», — говорится в указе.

При этом Министерству обороны поручено вместе с главами субъектов РФ определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта, а также обеспечить их подготовку.

К тому же 24 июня 2020 года объявлено нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. Как отметил президент России, дата выбрана в связи с тем, что 75 лет назад в этот день «состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин». Глава государства также призвал минимизировать любые риски для здоровья участников парада и обеспечить самые строгие требования безопасности при его подготовке и проведении.

Помимо этого, 26 июля Путин приказал провести военно-морской парад на главных базах Военно-морского флота России. Президент также выступил с предложением о том, чтобы в этот день состоялось шествие «Бессмертного полка». Однако если обеспечить безопасность участников акции не удастся из-за эпидемиологической обстановки, то акцию перенесут на более поздний срок.

В этом году акция «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны прошла в онлайн-формате из-за эпидемии COVID-19. Согласно данным организаторов, участие в ней приняли около 3 млн человек.

РИА Новости

© Александр Вильф

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ доложил, что городские власти уже согласовали необходимые вопросы с оборонным ведомством.

«Мы полностью готовы для проведения репетиций и последующего проведения парада. Все конкретные организационные мероприятия, которые необходимо доработать уже с точки зрения мероприятий непосредственно в день парада, доработаем вместе с администрацией президента и Министерством обороны», — сказал Собянин.

Также по теме «Обеспечить самые строгие требования безопасности»: Путин назначил парад Победы на 24 июня Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой...

Позднее градоначальник в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет. Он также выразил надежду, что к 24 июня ситуация с коронавирусом в столице улучшится.

Напомним, что парады Победы, которые традиционно проводятся во многих городах России 9 мая, в 2020-м были перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. В России в конце марта был введён ряд ограничений, которые необходимы для предотвращения распространения инфекции среди населения. Руководство страны приняло решение отказаться от организации большинства мероприятий, посвящённых годовщине победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в столице состоялся авиапарад, в котором приняло участие около 75 летательных аппаратов Вооружённых сил РФ.

Между тем эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, в связи с чем в целом ряде регионов власти начинают поэтапное снятие ограничений, введённых из-за COVID-19.

Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, в столице сейчас в 2—2,5 раза меньше госпитализаций с коронавирусной инфекцией, чем было «буквально месяц назад». При этом с 1 июня вступает в силу второй этап смягчения ограничительных мер. В режиме эксперимента на две недели москвичи смогут совершать прогулки и занятия спортом на улице в соответствии со специальным графиком.