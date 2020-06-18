«Нужно объективно разобраться в ситуации»: в Калининграде будут судить медиков, обвиняемых в убийстве новорождённого

В начале июля в Калининграде пройдёт отбор присяжных, которые примут участие в рассмотрении дела Елены Белой и Элины Сушкевич. И. о. главврача роддома №4 и реаниматолога обвиняют в предумышленном убийстве новорождённого в ноябре 2018 года. Сами женщины свою вину отрицают, их поддержали многие представители российского медицинского сообщества, требующие провести объективное расследование. На скандальное дело обратил внимание президента России глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По словам врача, подобных процессов в стране не было с 1953 года, а сам он готов лично выступить на суде и пояснить, почему необходимо повторно провести необходимые экспертизы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему установленные в ходе расследования обстоятельства дела. Сейчас Сушкевич и Белая находятся под домашним арестом и готовятся к суду.

В начале июля должен продолжиться отбор присяжных для рассмотрения скандального дела врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Женщин обвиняют в предумышленном убийстве новорожденного в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года.

Уголовное преследование в отношении врачей началось более полутора лет назад и вызвало бурную реакцию российского врачебного сообщества. В частности, в поддержку медиков неоднократно высказывался президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль — по его мнению, следователи, занимавшиеся делом Белой и Сушкевич, «сработали непрофессионально», а экспертизу, результаты которой легли в основу обвинения, необходимо провести повторно.

12 июня на церемонии вручения золотых звёзд Героя Труда Рошаль поднял эту тему, попросив Владимира Путина обратить внимание на дело калининградских врачей. Он заявил, что подобных процессов «не было в России с 1953 года», и заявил о готовности лично выступить на судебном заседании по делу Белой и Сушкевич.

«Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, что готов выступить там и пояснить, почему это всё неправильно», — сказал Рошаль.

В этот же день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК изучить и доложить ему обстоятельства, установленные в ходе расследования этого уголовного дела.

В официальном сообщении, опубликованном на сайте СК, уточняется, что проверка будет проводиться в рамках ведомственного процессуального контроля, без вмешательства в компетенцию суда.

Версия следствия

Расследование в отношении врачей началось в ноябре 2018 года после того, как в роддоме №4 Калининграда умер новорождённый ребёнок. По версии следствия, и. о. главврача Елена Белая якобы велела ввести сильно недоношенному младенцу летальную дозу сульфата магния, что привело к гибели ребёнка — при этом в истории родов написали, что он умер ещё в утробе матери.

Также по теме «Спасали ребёнка до последнего»: медицинское сообщество встало на защиту калининградских врачей Российские медики вступились за и. о. главврача роддома №4 города Калининграда Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога Элину...

По мнению следователей, Белая была практически уверена, что новорождённый не выживет и умрёт в роддоме, что ухудшило бы показатель младенческой смертности и могло бы помешать ей стать главврачом. Следователи утверждают, что в связи с этим Белая представила ситуацию так, будто ребёнок появился на свет уже мёртвым.

«Данные обстоятельства подтверждаются заключениями комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребёнка, спектрографической и других экспертиз, показаниями очевидца, присутствовавшего при совершении убийства, а также совокупностью других собранных по делу доказательств», — сообщали в пресс-службе СКР.

Елену Белую задержали 15 ноября 2018 года, а анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич — в июне 2019 года. Впоследствии им предъявили обвинения как, соответственно, организатору и исполнителю убийства. Сейчас женщины ожидают суда, находясь под домашним арестом (Калининградский областной суд 30 апреля 2020-го продлил эту меру пресечения до 17 октября). Защитники обвиняемых попросили о рассмотрении дела коллегией присяжных.

Версия врачей

Суд запретил Белой и Сушкевич общаться с прессой. Однако адвокаты медиков в беседе с RT подчеркнули, что их подзащитные не признают себя виновными во вменяемых им преступлениях, а также изложили их версии произошедшего в ноябре 2018 года.

Так, адвокат Елены Белой Михаил Захаров напомнил, что роженица (гражданка Узбекистана) поступила в роддом №4 на 23—24-й неделе беременности «в крайне тяжёлом состоянии». До этого она, по словам юриста, не обследовалась у врачей и не состояла на учёте в женской консультации (по данным следователей и как заявляла сама роженица, она наблюдалась в роддоме №1).

«Женщина поступила в отсутствие Елены Белой, примерно в 03:00—04:00, — рассказывает юрист. — При такой тяжелейшей ситуации врачи не должны были принимать роженицу в данном учреждении, её нужно было направить в перинатальный центр, чего сделано не было».

«В итоге врачи вызвали реанимационную помощь, но из-за того что женщина не была своевременно перемещена в перинатальный центр, начались преждевременные роды, в результате которых родился абсолютно нежизнеспособный ребёнок», — поясняет Захаров.

По его словам, новорождённый весил всего 718 граммов. И. о. главврача Елена Белая вызвала из регионального перинатального центра реанимационную бригаду, которую возглавляла Элина Сушкевич, чтобы малыша транспортировали в профильное учреждение. Но перевозить ребёнка было уже нельзя. Прибывшие в роддом медики на протяжении нескольких часов пытались спасти ребёнка, но безуспешно.

По инструкции в подобных случаях предписано подключить малыша к аппарату ИВЛ и ввести препарат «Куросурф», чтобы начали работать лёгкие. Ранее RT писал, что изначально врачей обвиняли именно в том, что они «пожалели» необходимый препарат. Впоследствии, однако, выяснилось, что ребёнку вводили нужное лекарство.

Версия о том, что смерть младенца наступила в результате передозировки сульфата магния, который ему якобы намеренно дали медики, появилась у следствия уже позднее, отмечает Михаил Захаров.

Адвокаты врачей также не согласны с мотивами совершения преступления, приписываемыми их подзащитным, — убийство ребёнка ради улучшения статистики. По их словам, смертность новорождённого во время родов и после них никоим образом не влияла ни на статистику данного медучреждения, ни на премиальные выплаты.

Элина Сушкевич

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Экспертиза и магний в организме ребёнка

В ходе расследования в отношении Белой и Сушкевич было проведено несколько судебных экспертиз. По словам Михаила Захарова, изначально судмедэксперты пришли к выводу, что ребёнок умер в результате глубокой недоношенности. Однако следствие настояло на проведении нового исследования, утверждает адвокат, и эта экспертиза обнаружила в организме ребёнка повышенное содержание магния, а также установила, что данное вещество якобы ввели ребёнку врачи.

Результаты экспертизы, связавшие смерть ребёнка с аномальным содержанием магния в его организме, не вызвали доверия у представителей многих российских медицинских организаций, которые встали на защиту коллег из Калининграда.

В частности, председатель Российского общества неонатологов Владимир Ионов в разговоре с RT выразил мнение, что экспертиза могла быть проведена некорректно.

«Позиция нашего общества неонатологов заключается в том, что мы видим проблемы этой экспертизы, проблемы в деталях этого дела, а это вещь неоднозначная. Нам трудно допустить мысль о том, что (ребёнку. — RT) был причинён умышленный вред. Он изначально был в тяжёлом состоянии, и к моменту приезда Элины (Сушкевич. — RT) уже был фактически нежизнеспособен», — считает собеседник RT.

В Российском обществе неонатологов подчёркивают, что химическая экспертиза органов погибшего младенца проводилась спустя пять месяцев после его смерти, при этом кровь и моча малыша в принципе не исследовались. На анализ отправили лишь ткани погибшего ребёнка, хотя в отечественной литературе отсутствуют нормативы концентраций магния в тканях новорождённых и недоношенных детей.

По мнению специалистов-неонатологов, эксперты сравнивали результаты анализов новорождённого с показателями взрослого здорового человека, что могло привести их к неверным выводам.

«У детей совершенно не такие, как у взрослых, нормы большинства лабораторных показателей, сравнивать их нельзя. В зарубежных научных медицинских журналах опубликованы сведения о среднестатистических концентрациях магния в тканях новорождённых. При сравнении концентраций магния в тканях умершего ребёнка с этими данными очевидно, что ребёнок имел содержание магния в тканях в полтора-два раза ниже среднестатистического показателя для младенцев... Следовательно, погибший ребёнок, наоборот, испытывал дефицит магния», — пояснили RT в Российском обществе неонатологов.

Поддержка врачебного сообщества

Уголовное преследование калининградских врачей вызвало негодование в российских врачебных кругах. В поддержку Белой и Сушкевич высказались многие специалисты, а также медицинские организации и благотворительные фонды. Все они требуют проведения объективного и тщательного расследования в отношении медиков.

На этом настаивает и председатель Профсоюза медиков Москвы Сергей Ремизов. В беседе с RT он выразил мнение, что заниматься подобными расследованиями должны специальные комиссии, состоящие из ведущих специалистов в соответствующей области медицины.

«Только высококвалифицированное сообщество, профессоры-академики, которые компетентны в данной области, должны оценивать деятельность того или иного врача. Поэтому мы выступили за создание дополнительной комиссии, которая должна состоять из профессионалов. Нужно сначала объективно разобраться в ситуации, а потом уже выносить вердикт», — подчеркнул Ремизов.

В поддержку врачей высказались также их бывшие пациентки, запустившие флешмоб с хештегами #мойврачЭлинаСушкевич и #спасибозажизнь. Опубликованная на сайте change.org петиция с требованием провести объективное расследование по делу Сушкевич — Белой на момент публикации этого материала набрала почти 250 тыс. подписей.