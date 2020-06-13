Глава СК поручил изучить дело о смерти младенца в роддоме Калининграда

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врио главврача калининградского роддома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве новорождённого.
Глава СК поручил изучить дело о смерти младенца в роддоме Калининграда
  • © Zamir Usmanov/Global Look Press

«Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце ноября Калининградский областной суд не удовлетворил жалобу Сушкевич на меру пресечения в виде домашнего ареста.

30 июня СК предъявил Сушкевич обвинение в совершении умышленного убийства, а Белой — в организации убийства ребёнка.

По версии следствия, 6 ноября 2018 года поступившая в роддом Калининграда женщина родила живого мальчика, которому по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужно было ввести дорогостоящий препарат.

Следствие полагает, что Белая дала указание Сушкевич убить недоношенного ребёнка, введя младенцу дозу сульфата магния, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить
показатели медицинской статистики. При этом в историю родов были внесены сведения, что ребёнок умер в утробе матери.

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