Суд отклонил жалобу врача Сушкевич по делу о гибели младенца

Калининградский областной суд не удовлетворил жалобу обвиняемой в убийстве младенца реаниматолога-анестезиолога перинатального центра Элины Сушкевич на меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Жалоба оставлена без удовлетворения, мера пресечения — без изменения», — цитирует ТАСС адвоката обвиняемой Ирину Шевцову.

Отмечается, что срок пребывания Сушкевич под домашним арестом истекает через два месяца.

30 июня СК предъявил Сушкевич обвинение в совершении умышленного убийства, врио главврача калининградского роддома №4 Елене Белой — в организации убийства ребёнка.

По версии следствия, Белая дала указание Сушкевич убить недоношенного ребёнка, введя младенцу дозу сульфата магния, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить

показатели медицинской статистики. При этом в историю родов были внесены сведения, что ребёнок умер в утробе матери.

В июле врачи в Калининграде призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца.

У Калининградского перинатального центра в поддержку обвиняемых прошёл митинг.