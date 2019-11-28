Суд отклонил жалобу врача Сушкевич по делу о гибели младенца
- РИА Новости
«Жалоба оставлена без удовлетворения, мера пресечения — без изменения», — цитирует ТАСС адвоката обвиняемой Ирину Шевцову.
Отмечается, что срок пребывания Сушкевич под домашним арестом истекает через два месяца.
30 июня СК предъявил Сушкевич обвинение в совершении умышленного убийства, врио главврача калининградского роддома №4 Елене Белой — в организации убийства ребёнка.
По версии следствия, Белая дала указание Сушкевич убить недоношенного ребёнка, введя младенцу дозу сульфата магния, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить
показатели медицинской статистики. При этом в историю родов были внесены сведения, что ребёнок умер в утробе матери.
В июле врачи в Калининграде призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца.
У Калининградского перинатального центра в поддержку обвиняемых прошёл митинг.