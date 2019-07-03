Врачи в Калининграде просят об экспертизе по делу об убийстве младенца

Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения и врачебная палата призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.

Письмо с соответствующей просьбой они направили в адрес президента России Владимира Путина.

В обращении говорится, что медицинское сообщество настаивает на независимой экспертизе для проведения тщательного расследования и на дополнительной проверке материалов дела.

Медики отмечают, что возмущены действиями Следственного комитета в подобных делах, поскольку «во всём мире медицинские ошибки разбираются медицинским профессиональным сообществом».

Ранее в региональном Минздраве прокомментировали ситуацию с арестом врачей.

30 июня следствие предъявило обвинение в организации убийства ребёнка врио главврача калининградского роддома №4 Елене Белой и в совершении умышленного убийства анестезиологу-реаниматологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич.

По версии следствия, Белая дала указание Сушкевич убить недоношенного ребёнка, введя младенцу дозу магния сульфата. По данным СК, это было сделано для экономии ресурсов больницы и для того, чтобы не портить медицинскую статистику. При этом в историю родов были внесены сведения, что ребёнок умер в утробе матери.