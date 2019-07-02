В Минздраве Калининградской области прокомментировали ситуацию с арестом врачей

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко прокомментировал ситуацию с задержанием и арестом врачей, которых обвиняют в убийстве недоношенного младенца в роддоме №4. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

По его словам, он не видит мотива врачей.

«Там не было дорогостоящих препаратов, мы смотрели, когда ситуация возникла, и статистически смерть ни на что бы не повлияла. Я этого мотива не усматриваю», — сказал Кравченко.

Он добавил, что «сама по себе ситуация, что врач может причинить какие-то действия, направленные на прекращение жизни, не укладывается в медицинской голове ни у кого».

«Ни у одного, на мой взгляд, нормального врача не возникнет мысль сделать то, о чём там говорится, и ни у одного врача не возникнет мысль, что кто-то из коллег может пойти на такие шаги, непонятно для чего абсолютно. Поэтому, конечно, общественность медицинская, мягко скажем, взбудоражена этим фактом, этими обвинениями. Конечно, она встаёт на защиту своих коллег», — сказал Кравченко.

30 июня сообщалось, что Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего по факту гибели младенца в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года в отношении исполняющей обязанности главврача родильного дома Елены Белой. Также сообщалось о задержании в рамках уголовного дела врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорождённых перинатального центра Калининградской области Элины Сушкевич. Обе женщины находятся под домашним арестом.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме №4 у женщины родился глубоко недоношенный ребёнок массой тела 700 граммов. Белая, получив информацию от дежурных врачей о тяжёлом состоянии младенца, «осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на её дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорождённого ресурсы родильного дома, приняла решение об убийстве новорождённого».

Для совершения убийства, по версии следствия, Белая привлекла врача Элину Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребёнку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр.

23 ноября 2018 года стало известно, что Елене Беловой было предъявлено обвинение в превышении полномочий.