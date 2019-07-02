«Спасали ребёнка до последнего»: медицинское сообщество встало на защиту калининградских врачей

Российские медики вступились за и. о. главврача роддома №4 города Калининграда Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога Элину Сушкевич. 30 июня следствие предъявило обвинение врачам в убийстве младенца. По версии СК, медики вкололи ребёнку смертельную дозу препарата, чтобы ради статистики оформить его как мертворождённого. В беседе с RT муж Елены отрицает вину врачей и отмечает, что она за 16-летнюю практику всегда всеми силами старалась помочь пациентам.

Работники медицинских учреждений по всей России выражают поддержку исполняющей обязанности главного врача роддома №4 города Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич. 30 июня следствие предъявило им обвинение в убийстве младенца по предварительному сговору.

По версии следствия, в ноябре 2018 года 27-летняя уроженка Узбекистана родила недоношенного ребёнка, вес которого составил всего 700 г. До момента родов безводный период у роженицы длился около двух суток. Следствие считает, что Белая дала указание Сушкевич ввести младенцу дозу сульфата магния, что привело к его гибели, после чего в документах указала внутриутробную смерть.

Чтобы не портить статистику

Елена Белая была задержана 15 ноября 2018 года, ей избрали меру пресечения в виде ареста и отправили в СИЗО, однако из-за активной позиции медиков и резонанса в СМИ врача отпустили под домашний арест.

Элину Сушкевич задержали только 27 июня 2019 года как подозреваемую в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). 29 июня суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. На следующий день, 30 июня, следствие предъявило обвинение Белой и Сушкевич в организации умышленного убийства малолетнего.

По версии следствия, 27-летнюю уроженку Узбекистана привезли в роддом на 23—24-й неделе беременности. Женщина около года проживала в России без прописки, по беременности не наблюдалась. Безводный период у неё длился около двух суток.

Дежурные врачи сообщили Белой, что родившийся ребёнок является глубоко недоношенным — его вес составлял около 700 г. Чтобы перевезти ребёнка в перинатальный центр, в роддом прибыла бригада, в составе которой была Сушкевич. Но в связи с вероятной гибелью младенца Белая сказала вколоть ребёнку смертельную дозу препарата (магния сульфат), что и привело к его смерти.

«Данные обстоятельства подтверждаются заключениями комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребёнка, спектрографической и других экспертиз, показаниями очевидца, присутствовавшего при совершении убийства, а также совокупностью других собранных по делу доказательств», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

По данным СК, такое решение и. о. главврача приняла, чтобы не портить медицинскую статистику, которая могла бы помешать ей занять должность главного врача. Сушкевич внесла в медицинскую карту запись, что ребёнок умер в утробе матери.

«Делали всё возможное»

Защита утверждает, что врачи сделали всё возможное, чтобы улучшить состояние ребёнка для его последующей транспортировки в перинатальный центр. Об этом говорит и муж Елены Виталий. В беседе с RT он рассказал, что Елена работала врачом 16 лет, прошла путь от сотрудника приёмного покоя до исполняющей обязанности главы роддома и всегда ответственно выполняла свою работу.

«В этом роддоме работать труднее всего. Именно туда везут всех с патологиями, ВИЧ, гепатитами и тех, кто не обследовался во время беременности. Поэтому эта женщина туда и попала. Ни страховки, ничего. Она по-русски почти не говорит, вот и повезли. Интересно, как она смогла только заявление в полицию написать», — рассказывает Виталий.

По словам мужчины, тот день начался как любой другой: в девять утра Елена провела планёрку, где ей рассказали о количестве родившихся за ночь детей. Всё шло как обычно. Потом ей доложили о недоношенном ребёнке и по инструкции вызвали реанимационную бригаду из перинатального центра.

«У врачей нет задачи убивать, а есть задача до последнего вытаскивать. Они это и делали. Может, у этого ребёнка был бы шанс выжить, если бы женщина следила за собой, проходила обследования, лежала на сохранении. Но она этого не делала, поэтому какие вопросы к врачам? Где-нибудь за границей её бы без полиса вообще принимать не стали, а тут сделали всё возможное», — отмечает мужчина.

Виталий рассказал, что Елене звонили коллеги, поддерживали, спрашивали о самочувствии.

«Предполагаю, что роженица из Узбекистана узнала, что, если засудить врача, можно воспользоваться ситуацией и получить денежную компенсацию. Вот и побежала в полицию. А ребёнок ей не нужен был, а то бы она следила за ним с первых дней беременности, — считает муж Елены. — То, что к врачам применяют статью «Убийство», уже абсурдно, а тем более что они организовали группировку для убийства младенцев. Так и все роддомы привлечь можно».

Виталий считает, что за статистикой роддомы Калининграда не гонятся, так как министр здравоохранения против этого и «хочет видеть реальную картину».

По мнению министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко, у медиков не было мотивов убить ребёнка.

«Эта ситуация не отразилась бы никак на статистике или экономии лекарств. Там не было ни дорогостоящих препаратов, статистически эта смерть ни на что бы не повлияла. Я этого мотива не усматриваю», — считает Кравченко.

Медсообщество в защиту врачей

В защиту Белой и Сушкевич выступили главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко и глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечении членов политбюро, ещё не было. Опытного педиатра обвинили в убийстве новорождённого. Приехали. Будем серьёзно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата СК России», — написал на свой странице в Twitter Рошаль.

На сайте Change.org в поддержку Сушкевич появилась петиция. На момент публикации материала её подписали более 36 тыс. человек.

В соцсетях врачи размещают фотографии и видеозаписи с тегом #яЭлинаСушкевич с целью привлечь внимание к ситуации и добиться признания врача невиновным.

Согласно статистике СК РФ по врачебным ошибкам, количество уголовных дел по данному факту выросло. Так, в 2018 году было возбуждено 2200 уголовных дел. Это на 24% больше, чем в 2017-м.

Большинство врачебных ошибок совершили врачи-хирурги — 27%. 17% дел возбуждены в отношении акушеров-гинекологов и 13 % — анестезиологов-реаниматологов. При этом чаще всего ошибки совершают врачи-мужчины (58% на 42% женщин).

В июне 2018 года глава СК Александр Бастрыкин поручил своим сотрудникам проводить судебно-медицинские экспертизы по делу о врачебных ошибках собственными силами. В марте 2019 года инициативу Бастрыкина поддержал президент РФ Владимир Путин и внёс в Госдуму соответствующий законопроект.

Если законопроект «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» примут, то СК сможет самостоятельно проводить судебные экспертизы. На данный момент законопроект принят в первом чтении.

«Законопроект подготовлен к процедуре второго чтения. Профильный комитет рекомендовал принять таблицу поправок. Они связаны с необходимостью развести между собой процессуальную деятельность СК и экспертную деятельность. Согласно УПК, экспертной деятельностью не могут заниматься процессуальные органы. С этой задачей справились», — пояснил RT заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

RT обратился в Минздрав РФ, однако там комментировать ситуацию отказались.

Адвокат Элины Сушкевич была недоступна для комментария.