«Авифавир» будет бесплатным по программе ОМС»: в российские больницы начал поступать препарат для лечения COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8779 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа (в предыдущие два дня — соответственно 8404 и 8595). С начала эпидемии в стране выявлены 502 436 случаев COVID-19, почти 52% пациентов уже выздоровели, в том числе 8367 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 6532 человека (174 — за день). Тем временем в российские больницы началась поставка препарата «Авифавир», блокирующего механизмы размножения коронавируса. Это одно из двух зарегистрированных в мире лекарств, используемых для борьбы с COVID-19. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС.

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 8779 новых случаев COVID-19. Оперативный штаб сообщает, что у 36,8% заболевших не было клинических проявлений.

В предшествующие этому два дня в РФ выявили соответственно 8404 и 8595 заболевших. В общей сложности в стране коронавирусная инфекция нового типа была подтверждена у 502 436 человек.

С начала эпидемии в России зафиксировано 6532 летальных исхода (1,3%) от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончались 174 пациента. Вместе с тем уже 261 150 человек (почти 52%) выздоровели, в том числе 8367 — за последние сутки.

Больше всего новых инфицированных за день было выявлено в Москве (1436), Московской (724) и Свердловской (312) областях, а также в Санкт-Петербурге и Нижегородской области (по 303).

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 13,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Под медицинским контролем остаются порядка 322 тыс. человек.

Накануне директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе брифинга назвал «необычным» низкий показатель смертности от COVID-19 в России по сравнению с многими другими странами. При этом он отметил, что это объясняется, в частности, значительными объёмами проводимых тестов на коронавирус: «И это тестирование проводится очень и очень быстро».

В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заметила, что многие страны проведут ревизию летальных случаев, связанных с COVID-19.

«Многие страны вернутся назад и пересмотрят сертификаты смерти. И будут изменения. Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей. Важно принять тот факт, что такое может случиться, но это идёт из-за пересмотра. Так что мы ожидаем увидеть пересмотр смертности от COVID-19 во многих странах», — цитирует Ван Керкхове РИА Новости.

В конце мая Минздрав России утвердил рекомендации по кодированию и выбору первоначальной причины в статистике смертности, связанной с COVID-19. Подчёркивалось, что в основу рекомендаций положены новые принципы, установленные международной классификацией болезней ВОЗ (МКБ-10).

Российские власти неоднократно отвергали предположения о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусной инфекции. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN отметил: «Вы не думали о возможности того, что российская система здравоохранения более эффективна?»

Первая партия нового препарата

Тем временем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» сообщили о поставке первой партии препарата для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» в российские больницы.

Речь идёт об одном из двух зарегистрированных в мире препаратов от COVID-19. Отмечается, что блокирующий механизмы размножения вируса препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях.

«Авифавир» начал поступать в российские больницы для лечения пациентов. Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Видим высокий спрос на «Авифавир» в России... Также получили запросы на поставки «Авифавира» из более чем десяти стран», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что в июне планируется поставить в российские медучреждения 60 тыс. курсов «Авифавира». При этом объём производства может быть в случае необходимости увеличен до 2 млн курсов в год.

По итогам первого этапа клинических исследований препарат показал свою безопасность. Уже после четырёх дней лечения 65% пациентов, принимавших «Авифавир», имели отрицательный тест на коронавирус, а к десятому дню их доля достигла 90%. Испытания препарата проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске, Рязани, Казани, Уфе и Дагестане.

Главный кардиолог управделами президента РФ Никита Ломакин о новом препарате против коронавируса «Авифавир»

Заболеваемость в мире

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 7,25 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Число умерших от последствий COVID-19 превысило 412,5 тыс.

Мировым лидером по числу заболевших остаются США. По данным ВОЗ, в этой стране насчитывается свыше 1,96 млн случаев COVID-19 и почти 112 тыс. летальных исходов. За последние три дня в Соединённых Штатах ежесуточно фиксировалось около 17,5 тыс. новых заболевших.

Американские власти утверждают, что масштабные протестные акции, которые продолжают проходить по всей стране с конца мая, не повлияли на заболеваемость COVID-19. О влиянии беспорядков на заболеваемость, в частности, высказался вице-президент США Майк Пенс.

«Что я могу сказать вам — так это то, что на данный момент мы не наблюдаем роста числа новых случаев (инфицирования коронавирусом. — RT) сейчас, спустя примерно две недели после того, как начались первые протесты», — приводит Reuters его слова.

Второй страной в мире по числу выявленных случаев COVID-19 остаётся Бразилия, где ВОЗ сообщает о 739,5 тыс. заболевших и более 38 тыс. умерших. За последние сутки выявлено 32 тыс. инфицированных, почти 1300 человек скончались.

В начале июня президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна может последовать примеру США и прекратить сотрудничество с ВОЗ. Бразильский лидер заявил, что «людям извне» не следует давать стране указания в вопросах здравоохранения.

«Я предупреждаю: Соединённые Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем (этот вариант. — RT). Или в будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплёки, или мы тоже уйдём», — цитирует его ТАСС.