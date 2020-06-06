Болсонару заявил о возможном выходе Бразилии из ВОЗ вслед за США

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Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил, что страна может прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по примеру Соединённых Штатов.
Болсонару заявил о возможном выходе Бразилии из ВОЗ вслед за США
  • Reuters

«Я предупреждаю: Соединённые Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем (этот вариант. — RT). Или в будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплёки, или мы тоже уйдём», — цитирует его ТАСС.

Лидер Бразилии заявил, что «людям извне» не следует указывать стране в вопросе здравоохранения.

29 мая американский президент Дональд Трамп объявил, что США прекращают все отношения с ВОЗ.

При этом в организации выразили надежду на продолжение сотрудничества с США.

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