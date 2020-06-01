В ВОЗ рассчитывают на продолжение сотрудничества с США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на взаимодействие с США. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Очень долго сотрудничество между США и ВОЗ оставалось сильным. Вклад народа и правительства США в общее благо здравоохранения помог нам достичь многого. Хочется надеяться, что такое сотрудничество продолжится», — приводит РИА Новости его слова.

29 мая Трамп заявил, что ВОЗ не смогла реализовать требуемые реформы, в связи с чем США прекращают все отношения с организацией.

В ЕС призвали США пересмотреть такое решение.

Подробнее — в материале RT.