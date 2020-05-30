ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ

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Евросоюз призвал власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
  • Reuters

Об этом говорится в совместном заявлении председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Перед лицом этой глобальной угрозы настало время для расширения сотрудничества и выработки общих решений. Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть своё объявленное решение», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает все отношения с ВОЗ и переводит свои средства другим организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения. 

В МИД России прокомментировали это решение.

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