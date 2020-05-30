МИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ

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США нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ
  • Reuters

«В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения», — цитирует ТАСС Захарову.

Она добавила, что сложившаяся в США в результате пандемии печальная ситуация не позволяет Вашингтону говорить о лидерстве в области здравоохранения.

Ранее стало известно, что США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения.

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