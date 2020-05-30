МИД России прокомментировал решение США прервать отношения с ВОЗ
- Reuters
«В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения», — цитирует ТАСС Захарову.
Она добавила, что сложившаяся в США в результате пандемии печальная ситуация не позволяет Вашингтону говорить о лидерстве в области здравоохранения.
Ранее стало известно, что США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения.