«Июнь уйдёт на подготовку»: что известно о начале полноценного курортного сезона в России

В среду, 1 июля, в России должен начаться первый курортный сезон. Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, в федеральном агентстве делают всё возможное для этого, но многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом субъекте РФ. При этом планируется запуск новых доступных туристистических маршрутов. В свою очередь, в Крыму уже сообщили о готовности с 1 июля принимать туристов из других российских регионов.

В Федеральном агентстве по туризму рассчитывают, что полноценное начало курортного сезона в России произойдёт в июле, но при соблюдении мер предосторожности. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

«В целом мы понимаем, что июнь уйдёт на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Конечно, многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы делаем всё возможное и очень рассчитываем на то, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности», — сказала Догузова.

Она отметила, что одной из ключевых задач Ростуризма на этот летний сезон является запуск новых доступных маршрутов и направлений для граждан РФ, помимо традиционного юга страны. В частности, уже есть договорённость о чартерах в Калининградскую область — цены будут начинаться от 10 тыс. рублей за недельный отдых на человека. Также чартерные перевозки будут запущены на озеро Байкал (от 30 тыс. рублей за недельный тур) и в республики Алтай (от 25 тыс. рублей) и Хакасию (от 35 тыс. рублей). В стоимость будут входить гостиница, авиаперелёт и экскурсионная программа на выбор.

«Мы продолжаем работу по формированию новых, доступных, интересных предложений и надеемся на то, что удастся запустить ещё хотя бы с десяток таких интересных пакетных предложений для наших граждан. Будем делать всё возможное для того, чтобы россияне как можно комфортнее, безопаснее, интереснее и доступнее смогли отдохнуть на территории нашей страны», — добавила глава Ростуризма.

Вместе с тем исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала фейковой информацию о том, что цены на отдых в России повысятся на 30%.

«Повышения цен на российский туристический продукт в 2020 году вообще не ожидается. Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. Повышения цен точно не будет. Это очевидно», — цитирует её РИА Новости.

Помимо этого, в МЧС России предложили увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. Также ведомство считает необходимым, чтобы были оборудованы дополнительные спасательные посты. Гражданам рекомендовано обратить особое внимание на безопасность детей вблизи акваторий.

«МЧС России предостерегает граждан от отдыха в стихийных местах вблизи водоёмов. Как показывает статистика, времяпрепровождение на «диких» пляжах сопряжено с опасностями: дно водоёма и берег не очищены от мусора, границы заплыва не определены, нет спасательных постов», — говорится в сообщении.

Также по теме На работу, учёбу и лечение: россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. Об этом заявил глава...

Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что туристы из других российских регионов смогут приезжать на отдых в регион с 1 июля.

«С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путёвки... Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора», — написал он на своей странице в социально сети «ВКонтакте».

Кроме того, с 15 июня на Крымском полуострове разрешено возобновить работу предприятиям санаторно-курортной сферы по приёму местных жителей. Вдобавок откроются спортивные и тренажёрные залы, стадионы для занятий лёгкой атлетикой и футболом.

«С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации», — подчеркнул глава региона.

Добавим, что в Республике Карелия с 9 июня открыты все объекты туристического показа для групп до 10 человек, но посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, турбазам и базам отдыха в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах разрешён приём гостей на срок менее месяца при условии размещения постояльцев в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами.

Территория геологического памятника «Уксинская озовая гряда» в окрестностях озера Лоухиярви Питкярантского района Карелии

© Игорь Подгорный / РИА Новости

«При этом владельцы должны соблюдать те же требования, что применяются к туробъектам на остальной территории республики: питание гостей должно быть организовано в номерах или на открытом воздухе, их необходимо обеспечить индивидуальными средствами защиты и организовать обработку рук антисептиками. Обязательно ведение журнала контроля температуры. Персонал баз отдыха должен работать в масках, перчатках, одноразовых халатах, а также очках или лицевых защитных экранах», — написал губернатор региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности постепенно открывать туристический сезон. Как добавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, до 15 июня руководители субъектов РФ подготовят планы открытия туристической отрасли.