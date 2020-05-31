Роспотребнадзор разрешил не носить медицинские маски на пляже
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- РИА Новости
Фрагмент интервью опубликован на странице журналиста Павла Зарубина в Instagram.
«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да... должна быть социальная дистанция, это обязательно, и на пляже тоже», — подчеркнула Попова.
Она уточнила, что эта рекомендация не касается семей или граждан, проживающих вместе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил сроки действия масочного режима.
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