Воробьёв оценил сроки действия масочного режима

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24» оценил сроки действия масочного режима.

«Этого горизонта я, честно говоря, не вижу, он для меня недосягаем», — заявил он, отвечая на вопрос, вырисовывается ли «на горизонте» дата отмены масочного режима.

Он предположил, что «часто» люди будут «видеть друг друга в масках, даже когда появится вакцина, даже когда уйдёт этот коронавирус».

«Я думаю, что в любом случае маска не помешает, как и носовой платок», — отметил глава региона.

Ранее Воробьёв сообщил, что в регионе планируют с 3 июня разрешить работу парикмахерских.