В Подмосковье планируют с 3 июня открыть парикмахерские

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что в регионе планируют с 3 июня разрешить работу парикмахерских.

Он сообщил, что в настоящий момент власти региона ведут подготовку к открытию парикмахерских.

«Ты можешь прийти в парикмахерскую, но опять новый стандарт: и хозяин заведения, и ты сам, клиент, должен соблюдать стандарты, ты должен быть в маске. Может быть, должно быть стекло у парикмахера, сейчас эти стандарты разработаны будут. И со среды мы хотим открыть парикмахерские», — заявил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что в Московской области разрешили жителям выходить на улицу для занятий спортом, вместе тренироваться могут не более двух человек.