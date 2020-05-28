В Подмосковье разрешили заниматься спортом на улице по двое

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В Московской области разрешили жителям региона выходить на улицу для занятий спортом, вместе тренироваться могут не более двух человек.
В Подмосковье разрешили заниматься спортом на улице по двое
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Обязать граждан не покидать места проживания, за исключением занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров (в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно), за исключением дворовых и детских площадок)», — говорится в постановлении регионального правительства.

Также в Подмосковье разрешено открыть спортивные объекты и учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов — участников Российской премьер-лиги.

Кроме того, в Московской области возобновили работу библиотеки, сервисы по ремонту компьютеров и химчистки.

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