В Подмосковье возобновили работу химчистки и библиотеки

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В Московской области возобновили работу библиотеки, сервисы по ремонту компьютеров и химчистки.
В Подмосковье возобновили работу химчистки и библиотеки
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Это следует из постановления правительства региона.

«Ограничения... не распространяются на организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и дистанционного обслуживания), в том числе стирки и химической чистки, предусматривающие очное присутствие гражданина, при соблюдении следующих условий: общая площадь помещений, в которых оказываются услуги, составляет до 400 кв. м (включительно), наличие наружного (уличного) входа в помещение оказания услуг», — говорится в постановлении.

Также возобновили работу библиотеки с очным присутствием по предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о новом пакете смягчительных мер в регионе.

В частности, в регионе заработают парки, откроются МФЦ и строительные магазины.

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