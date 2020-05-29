Депутат Госдумы назвал возможные сроки открытия пляжей

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв в интервью «Парламентской газете» рассказал, когда в России могут открыться пляжи.

Он отметил, что туристический сезон в России в любом случае состоится. По его словам, россиянам придётся «смириться с определёнными ограничениями и сдвигом во времени».

При этом парламентарий подчеркнул, что в каждом субъекте России решение об открытии пляжей и курортных объектов будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки.

«Предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране», — заявил он.

27 мая в мэрии Владивостока сообщили, что в городе приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха, в частности, пляжей и площадок на открытом воздухе.

Депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал ФАН необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.