«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Ефремов и повестка | протесты | авария под Норильском

В сегодняшнем стриме обсудим с адвокатом Максимом Пашковым ДТП с летальным исходом, которое устроил заслуженный артист России Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения. Также ожидается включение из Норильска, где произошёл разлив топлива. Спросим политолога Дмитрия Некрасова, почему протесты в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда докатились до Великобритании. Попытаемся понять, зачем Навальный призывает игнорировать голосование по поправкам к Конституции. Ветерану, которого Навальный назвал предателем и холуём за участие в ролике RT о Конституции, стало плохо. Семья «будет добиваться справедливости». Кроме того, в нашем стриме — расследование RT о «чёрной кассе» ФБК*.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.